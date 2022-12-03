Макрон заявил о намерении провести переговоры с Зеленским перед беседой с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien сообщил о намерении провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским перед телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.

Как пишет РИА Новости, Макрон также перед разговором с Путиным планирует провести переговоры с президентом США Джо Байденом и гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«И, конечно же, как я всегда делал, сначала я должен поговорить с президентом Зеленским», — сказал французский лидер.

Ранее Макрон заявил о намерении провести переговоры с Путиным и обсудить в том числе вопросы гражданской атомной энергетики на Украине.