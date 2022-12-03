Макрон заявил о намерении провести переговоры с Зеленским перед беседой с Путиным
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Как пишет РИА Новости, Макрон также перед разговором с Путиным планирует провести переговоры с президентом США Джо Байденом и гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
«И, конечно же, как я всегда делал, сначала я должен поговорить с президентом Зеленским», — сказал французский лидер.
Ранее Макрон заявил о намерении провести переговоры с Путиным и обсудить в том числе вопросы гражданской атомной энергетики на Украине.