Макрон заявил о намерении провести переговоры с Зеленским перед беседой с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien сообщил о намерении провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским перед телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.
Макрон заявил о намерении провести переговоры с Зеленским перед беседой с Путиным
  • Gettyimages.ru
  • © Alexey Furman

Как пишет РИА Новости, Макрон также перед разговором с Путиным планирует провести переговоры с президентом США Джо Байденом и гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«И, конечно же, как я всегда делал, сначала я должен поговорить с президентом Зеленским», — сказал французский лидер.

Ранее Макрон заявил о намерении провести переговоры с Путиным и обсудить в том числе вопросы гражданской атомной энергетики на Украине.

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