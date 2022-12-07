Товарооборот России и Китая вырос до рекордных $172,406 млрд

Товарооборот между Россией и КНР по итогам 11 месяцев 2022 года вырос на 32% и составил рекордные $172,406 млрд, сообщает Главное таможенное управление Китая.

Как передаёт РИА Новости, Китай за данный период ввёз в Россию товаров на $67,334 млрд, в то время как поставки из России в КНР составили $105,072 млрд.

Кроме того, отдельно в ноябре уровень товарооборота двух стран составил $18,256 млрд. Так, за это время Россия ввезла в КНР товаров на сумму 10,545 млрд, а Китай в Россию — на 7,711 млрд.

29 ноября глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что товарооборот России и Китая до конца года может достичь $180—190 млрд.

Глава российского МИД Сергей Лавров в конце октября заявил, что взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот.