Сечин: товарооборот России и Китая до конца года может достичь $180—190 млрд

Товарооборот России и Китая до конца года может достичь $180—190 млрд, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«По итогам 2021 года Китай занял первое место в списке торговых партнёров России. За десять месяцев текущего года товарооборот России и Китая достиг $153,9 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 33%. При сохранении темпов, по итогам этого года товарооборот может достигнуть рекордной отметки в $180—190 млрд», — цитирует Сечина ТАСС.

Он отметил, что на фоне мирового энергетического кризиса торгово-экономические взаимоотношения между Москвой и Пекином представляют «полюс стабильности и роста».

По словам Сечина, «Роснефть» является основным российским поставщиком нефти в КНР.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль высказалась о перспективах поставок российской нефти в Индию и Китай.