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Сечин: «Роснефть» обеспечивает 7% потребности Китая в нефти

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил об увеличении объёма поставок нефти в Китай на 9,5% за период с января по октябрь почти до 72 млн т.
Сечин: «Роснефть» обеспечивает 7% потребности Китая в нефти
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«Роснефть» является основным российским поставщиком нефти в КНР, обеспечивая примерно 7% общей потребности китайского рынка в сырье. Общий объём экспорта российской нефти в Китай по итогам января — октября увеличился на 9,5%», — цитирует его РИА Новости.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль высказалась о перспективах поставок российской нефти в Индию и Китай.

В целом за десять месяцев 2022 года российско-китайский товарооборот вырос на треть и впервые в истории приблизился к $154 млрд. 

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