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Экономист Скрыль высказалась о перспективах поставок нефти в Индию и Китай

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Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль высказалась о перспективах поставок российской нефти в Индию и Китай.
Экономист Скрыль высказалась о перспективах поставок нефти в Индию и Китай
  • РИА Новости

«Во-первых, сырьё в данные страны поставляется на условиях долгосрочных контрактов, где цена имеет соответствующий дисконт. Во-вторых, Китай и Индия сегодня главные экономические конкуренты как между собой, так и для западных стран. России выгодно налаживать тесные взаимосвязи со странами с таким мощным потенциалом», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, поставки российской нефти через КНР и Индию создадут возможность посредникам в получении дополнительного заработка в виде дохода от транспортировки и страхования грузов.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал нефтяную политику США против России неэффективной.

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