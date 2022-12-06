Железнодорожники во Франции проведут очередную забастовку 7 декабря
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Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Забастовка французских железнодорожников приведёт к сбоям в движении поездов. Отмечается, что c нарушениями в работе столкнутся, в частности, пригородные поезда Transilien и региональная сеть TER.
Ранее профсоюз работников общественного транспорта столицы Литвы объявил бессрочную забастовку.
В ноябре железнодорожный, морской и транспортный профсоюз Великобритании (RMT) проголосовал за продолжение забастовок в следующие полгода.