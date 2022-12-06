Железнодорожники во Франции проведут очередную забастовку 7 декабря

Сотрудники французской железнодорожной компании SNCF проведут 7 декабря очередную забастовку с требованием повысить зарплаты.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Забастовка французских железнодорожников приведёт к сбоям в движении поездов. Отмечается, что c нарушениями в работе столкнутся, в частности, пригородные поезда Transilien и региональная сеть TER.

Ранее профсоюз работников общественного транспорта столицы Литвы объявил бессрочную забастовку.

В ноябре железнодорожный, морской и транспортный профсоюз Великобритании (RMT) проголосовал за продолжение забастовок в следующие полгода.