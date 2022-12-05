Профсоюз работников общественного транспорта столицы Литвы объявил бессрочную забастовку

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Профсоюз работников общественного транспорта столицы Литвы объявил бессрочную забастовку с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда.
Профсоюз работников общественного транспорта столицы Литвы объявил бессрочную забастовку
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на профобъединение предприятия «Вильнюсский общественный транспорт».

«Прошёл год, а нам так и не удалось договориться с администрацией об отмене не устраивающей коллектив системы оплаты труда», — отметили в объединении.

По данным профсоюза, в забастовке участвуют 40% водителей.

В ноябре железнодорожный, морской и транспортный профсоюз Великобритании (RMT) проголосовал за продолжение забастовок в следующие полгода.

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