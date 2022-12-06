В МИД Венгрии отвергли участие страны в подготовке военных ВСУ

Госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер сообщил, что государство не собирается заниматься подготовкой украинских военных.

Он напомнил на своей странице в Facebook*, что «в некоторых европейских странах» проводятся мероприятия по подготовке солдат ВСУ.

«В Венгрии их (мероприятий по подготовке военных ВСУ. — RT) не будет. Мы говорим этому нет. Мы хотим двигаться не к войне, а к миру», — цитирует госсекретаря РИА Новости.

1 декабря глава венгерского Минобороны Криштоф Салай-Бобровницки сообщил, что страна выступает против поставок летального оружия Киеву.

Также в ноябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС всё больше втягивается в конфликт на Украине.

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