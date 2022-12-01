Глава Минобороны Салай-Бобровницки: Будапешт против поставок летального оружия на Украину

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Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что Будапешт выступает против поставок летального оружия на Украину.
Глава Минобороны Салай-Бобровницки: Будапешт против поставок летального оружия на Украину
  • AP
  • © LIBKOS

«Венгрия твёрдо придерживается позиции не поставлять летальное оружие на Украину», — цитирует его ТАСС.

По его словам, причина — защита национального венгерского меньшинства.

Салай-Бобровницки также указал на то, что необходимо не допустить, чтобы НАТО стала прямой стороной конфликта на Украине.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что страны НАТО едины во мнении, что альянс не должен стать стороной конфликта на Украине и не должен втягиваться в военную конфронтацию с Россией.

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