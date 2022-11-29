МИД Венгрии: в НАТО есть согласие в том, что конфликта альянса с Россией быть не должно

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Страны НАТО едины во мнении, что альянс не должен стать стороной конфликта на Украине и не должен втягиваться в военную конфронтацию с Россией, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
МИД Венгрии: в НАТО есть согласие в том, что конфликта альянса с Россией быть не должно
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

«Как выяснилось на заседании, существует консенсус по вопросу о том, что эскалация войны должна быть предотвращена любой ценой, то есть не должно быть прямой конфронтации между НАТО и Россией», — цитирует министра ТАСС.

Бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди ранее выразил мнение, что поведение президента Украины Владимира Зеленского после инцидента с падением ракеты в Польше говорит о том, что он намерен втянуть США и НАТО в вооружённый конфликт.

Генсек ОДКБ Станислав Зась отмечал, что поддержка Украины со стороны стран — членов НАТО ведёт к расширению конфликта в стране.

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