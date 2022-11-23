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Генсек ОДКБ Зась: поддержка Украины со стороны НАТО ведёт к расширению конфликта

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Поддержка Украины со стороны стран — членов НАТО ведёт к расширению конфликта в стране, заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.
Генсек ОДКБ Зась: поддержка Украины со стороны НАТО ведёт к расширению конфликта
  • РИА Новости

«Массированная поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта, в том числе за счёт привлечения в него других государств», — цитирует его ТАСС.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее выразил уверенность, что Североатлантическому альянсу необходимо усилить поставляемую военную помощь Украине с целью установления «приемлемого мира» с Россией.

Глава Минфина Украины Сергей Марченко 22 ноября сообщил о получении очередного транша финансовой помощи от ЕС в размере €2,5 млрд.

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