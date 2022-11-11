Орбан: Европа всё больше втягивается в конфликт на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз всё больше втягивается в конфликт на Украине.

Он напомнил, что Евросоюз поставляет Украине летальное оружие, проводит подготовку украинских военных на территории европейских стран, в скором времени примет решение «о взятии на себя экономического бремени по поддержке украинской экономики».

«Мы таким образом всё больше и больше втягиваемся в этот конфликт», — приводит РИА Новости слова Орбана.

Он отметил, что задача Венгрии заключается в скорейшем достижении мира.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина в 2022 году получила от ЕС помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок.

До этого министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.