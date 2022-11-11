Орбан: Европа всё больше втягивается в конфликт на Украине
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Он напомнил, что Евросоюз поставляет Украине летальное оружие, проводит подготовку украинских военных на территории европейских стран, в скором времени примет решение «о взятии на себя экономического бремени по поддержке украинской экономики».
«Мы таким образом всё больше и больше втягиваемся в этот конфликт», — приводит РИА Новости слова Орбана.
Он отметил, что задача Венгрии заключается в скорейшем достижении мира.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина в 2022 году получила от ЕС помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок.
До этого министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.