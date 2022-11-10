Боррель призвал адаптировать инфраструктуру ЕС для быстрых перевозок военной техники

Автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза необходимо адаптировать для быстрых перевозок военной техники. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Нам надо адаптировать всю нашу систему мобильности так, чтобы наши войска могли быстро разворачивать свои возможности», — цитирует его ТАСС.

Боррель подчеркнул, что для этого нужно построение мостов, тоннелей, автомобильных и железнодорожных дорог.

«Это критически важно для нашей обороны: возможность быстро перевозить войска из одной части ЕС в другую часть — в основном с запада на восток», — заключил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина в 2022 году получила от ЕС помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок.

До этого министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.