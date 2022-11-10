Боррель призвал адаптировать инфраструктуру ЕС для быстрых перевозок военной техники
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«Нам надо адаптировать всю нашу систему мобильности так, чтобы наши войска могли быстро разворачивать свои возможности», — цитирует его ТАСС.
Боррель подчеркнул, что для этого нужно построение мостов, тоннелей, автомобильных и железнодорожных дорог.
«Это критически важно для нашей обороны: возможность быстро перевозить войска из одной части ЕС в другую часть — в основном с запада на восток», — заключил он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина в 2022 году получила от ЕС помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок.
До этого министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.