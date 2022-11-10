Узнать больше

Боррель призвал адаптировать инфраструктуру ЕС для быстрых перевозок военной техники

Короткая ссылка
Автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза необходимо адаптировать для быстрых перевозок военной техники. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель призвал адаптировать инфраструктуру ЕС для быстрых перевозок военной техники
  • Gettyimages.ru

«Нам надо адаптировать всю нашу систему мобильности так, чтобы наши войска могли быстро разворачивать свои возможности», — цитирует его ТАСС.

Боррель подчеркнул, что для этого нужно построение мостов, тоннелей, автомобильных и железнодорожных дорог.

«Это критически важно для нашей обороны: возможность быстро перевозить войска из одной части ЕС в другую часть — в основном с запада на восток», — заключил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина в 2022 году получила от ЕС помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок.

До этого министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить