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Шольц призвал Запад защищать свои ценности и избегать разделения мира на блоки

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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Запада защищать «открытые общества», отстаивать демократические ценности и укреплять союзы, чтобы не допустить раздела мира на блоки.
Шольц призвал Запад защищать свои ценности и избегать разделения мира на блоки
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в статье для Foreign Affairs.

«И хотя мы не можем повернуть время вспять, мы всё же можем повернуть вспять волну агрессии и империализма», — пишет Шольц.

Современный «сложный, многополярный мир усложняет эту задачу», считает он.

«Для её выполнения Германия и её партнёры в ЕС, США, G7 и НАТО должны защищать наши открытые общества, отстаивать наши демократические ценности и укреплять наши союзы и партнёрские отношения. Но мы также должны избегать соблазна в очередной раз разделить мир на блоки», — заявил немецкий канцлер.

Также Олаф Шольц уверен, что Германия и остальная Европа смогут защитить основанный на правилах международный порядок и не дадут миру разделиться на блоки соперников.

В МИД России утверждают, что представители Запада продвигают неоколониальную концепцию «порядка, основанного на правилах», для идейно-политического прикрытия своих агрессивных шагов.

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