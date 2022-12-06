В США предложили оценить риски для национальной безопасности от поставок оружия Киеву

В Исследовательской службе конгресса США задались вопросом, не подвергается ли национальная безопасность страны «неоправданному риску» из-за поставок оружия на Украину. С документом ознакомился RT.

Исследовательская служба конгресса США опубликовала документ, посвящённый поставкам на Украину ЗРК NASAMS.

Две установки ПВО NASAMS ранее уже были доставлены на Украину. Об этом в начале ноября заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Вместе с тем Пентагон допустил поставку ещё шести ЗРК NASAMS «в течение пары лет».

Специалисты Исследовательской службы конгресса предлагают оценить риски для национальной безопасности США от дополнительных поставок вооружения на Украину.

«В свете участившихся российских воздушных и ракетных ударов по Украине, будет ли восьми обещанных Соединёнными Штатами батарей NASAMS достаточно для защиты интересов Украины? Если нет, то сколько батарей NASAMS потребуется? Есть ли у Соединённых Штатов возможность предоставить эти комплексы, не подвергая свою национальную безопасность неоправданному риску?» — отмечается в документе.

Кроме того, составители доклада сомневаются, есть ли у NASAMS полная оперативная совместимость с другими комплексами противовоздушной обороны стран, не входящих в НАТО/ЕС, которые используются Украиной.

Отметим, в первом варианте доклада о ЗРК NASAMS, который был опубликован в октябре 2022 года, приводятся цитаты из Politico, согласно которым «западные страны не горят желанием расставаться со своими продвинутыми средствами противоракетной обороны. Кроме того, процесс набора, формирования и подготовки расчётов для их применения занимает годы».

В последней версии документа сообщается лишь о том, что сухопутные войска «будут работать вместе с промышленными партнёрами над сокращением 24-месячной длительности производственного цикла, связанного с изготовлением и поставкой NASAMS».

Ранее генеральный директор компании Raytheon Грег Хейс заявил о том, что США и их союзники по НАТО договариваются с некоторыми странами Ближнего Востока о передаче Киеву систем противовоздушной обороны NASAMS.