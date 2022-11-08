Пентагон: две установки ПВО NASAMS доставлены на Украину

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что две установки ПВО NASAMS доставлены на Украину.

«Мы можем подтвердить доставку двух установок NASAMS», — передаёт его слова РИА Новости.

Райдер уточнил, что украинские военнослужащие в Европе прошли обучение по использованию данных систем, которые на данный момент введены в строй.

5 ноября заместитель главы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединённые Штаты создают в ФРГ новую группу помощи, которая будет заниматься контролем над поставками вооружений в Киев в долгосрочной перспективе.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников заявил о прибытии в страну зенитных ракетных комплексов NASAMS и Aspide.