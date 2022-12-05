Глава ЕК фон дер Ляйен предупредила об угрозе начала новой торговой войны ЕС и США

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила об угрозе начала новой торговой войны ЕС с США из-за принятого американского закона о снижении инфляции.

«ЕС будет отвечать на этот закон в адекватной и тщательно сбалансированной манере», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что начало новой торговой войны не в интересах ни США, ни Европы.

Фон дер Ляйен выразила обеспокоенность, что закон может привести к образованию нечестной конкуренции, закрытию рынков и нарушению критически важных цепочек поставок.

Ранее евродепутаты призвали к жёсткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT заявление евродепутатов Маркуса Фербера и Бернда Ланге о необходимости взять жёсткий курс в отношении Соединённых Штатов из-за подписанного президентом страны Джо Байденом закона о снижении инфляции.

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