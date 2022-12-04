Экономист Беляев объяснил влияние закона о снижении инфляции в США на Европу

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT заявление евродепутатов Маркуса Фербера и Бернда Ланге о необходимости взять жёсткий курс в отношении Соединённых Штатов из-за подписанного президентом страны Джо Байденом закона о снижении инфляции.
Экономист Беляев объяснил влияние закона о снижении инфляции в США на Европу
  • Gettyimages.ru

По мнению эксперта, в США доминирует политика, в которой инфляция рассматривается только с точки зрения денежных процессов.

«В основном они видят подавление инфляции в повышении ключевой ставки. А это означает, что повышается стоимость кредитов, а значит, затрудняется деятельность экономики и затрудняется деятельность промышленных предприятий», — считает Беляев.

Как уточнил экономист, все эти действия приведут к торможению экономического роста страны, что в свою очередь значит, что «экономические связи с Европой будут иметь менее прочную основу, Европа будет иметь меньше возможностей».

«Кроме того, если повышается ставка, то теоретически это значит, что произойдёт переток капитала из Европы в Америку, оставив её без экономических мощностей и надежд на укрепление экономики», — заключил собеседник RT. 

Ранее евродепутаты призвали к жёсткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить