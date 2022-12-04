Экономист Беляев объяснил влияние закона о снижении инфляции в США на Европу

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT заявление евродепутатов Маркуса Фербера и Бернда Ланге о необходимости взять жёсткий курс в отношении Соединённых Штатов из-за подписанного президентом страны Джо Байденом закона о снижении инфляции.

По мнению эксперта, в США доминирует политика, в которой инфляция рассматривается только с точки зрения денежных процессов.

«В основном они видят подавление инфляции в повышении ключевой ставки. А это означает, что повышается стоимость кредитов, а значит, затрудняется деятельность экономики и затрудняется деятельность промышленных предприятий», — считает Беляев.

Как уточнил экономист, все эти действия приведут к торможению экономического роста страны, что в свою очередь значит, что «экономические связи с Европой будут иметь менее прочную основу, Европа будет иметь меньше возможностей».

«Кроме того, если повышается ставка, то теоретически это значит, что произойдёт переток капитала из Европы в Америку, оставив её без экономических мощностей и надежд на укрепление экономики», — заключил собеседник RT.

Ранее евродепутаты призвали к жёсткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции.