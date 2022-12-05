Представитель Эрдогана Калын заявил о необходимости новой сделки между Западом и Россией

Западу и России стоит заключить новую сделку, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Мы сейчас являемся свидетелями холодной войны 2.0 — она началась с украинского кризиса, но она наверняка продолжится по-другому — через симметричную войну, гибридную и много других типов», — заявил Калын.

По его словам, противостояние будет продолжаться до заключения новой сделки.

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выразил уверенность, что страны Запада должны убедить киевские власти сесть за стол переговоров с Россией.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты и Великобритания испугались достигнутых в марте договорённостей между Россией и Украиной, поэтому запретили Киеву продолжать переговорный процесс с Москвой.