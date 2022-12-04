Блинкен: США поддерживают участников акций протеста в Китае

Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN заявил, что Соединённые Штаты поддерживают участников акций протеста в Китае.

Как сообщает ТАСС, госсекретарь утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналиста.

«Да, конечно», — сказал он, отвечая на вопрос, поддерживает ли администрация США участников протестов в Китае.

Также он добавил, что США поддерживают протесты во всём мире, включая также Иран.

«Мы высказывались против подавления протестов везде, в том числе в Китае. Но, по сути, тут дело не в нас, а в том, что в обеих странах люди пытаются выразить свои взгляды, добиться удовлетворения чаяний, и в реакции властей на это», — сказал Блинкен.

25 июня несколько сотен человек собрались у Верховного суда США в знак протеста против решения американского Верховного суда о признании неконституционным права женщин на аборт.

В Нью-Йорке полицейские задержали нескольких участников акций в защиту права на аборты, пытавшихся перекрыть одну из центральных улиц Манхэттена.

В августе президент США Джо Байден раскритиковал республиканцев, которые отказались осудить протесты около Капитолия, приведшие к штурму здания 6 января 2021 года.