Блинкен: США поддерживают участников акций протеста в Китае
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Как сообщает ТАСС, госсекретарь утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналиста.
«Да, конечно», — сказал он, отвечая на вопрос, поддерживает ли администрация США участников протестов в Китае.
Также он добавил, что США поддерживают протесты во всём мире, включая также Иран.
«Мы высказывались против подавления протестов везде, в том числе в Китае. Но, по сути, тут дело не в нас, а в том, что в обеих странах люди пытаются выразить свои взгляды, добиться удовлетворения чаяний, и в реакции властей на это», — сказал Блинкен.
25 июня несколько сотен человек собрались у Верховного суда США в знак протеста против решения американского Верховного суда о признании неконституционным права женщин на аборт.
В Нью-Йорке полицейские задержали нескольких участников акций в защиту права на аборты, пытавшихся перекрыть одну из центральных улиц Манхэттена.
В августе президент США Джо Байден раскритиковал республиканцев, которые отказались осудить протесты около Капитолия, приведшие к штурму здания 6 января 2021 года.