Посол сообщил о намерении Доминиканы наращивать импорт продуктов питания из России

Посол Доминиканской Республики в Москве Ханс Данненберг сообщил, что страна намерена наращивать импорт товаров из России, включая продукты питания.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Я думаю, мы могли бы закупать в России гораздо больше категорий товаров, поскольку в России много хороших продуктов», — указал Данненберг.

В качестве примера посол привёл российские сыры, которые не уступают по качеству европейским.

Он добавил, что сейчас республика также осуществляет импорт железа и продуктов металлургической промышленности из России.

Кроме того, Данненберг сообщил о желании республики наладить поставки в Россию рома, кофе, авокадо и сигар через третьи страны.