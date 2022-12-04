Посол сообщил о намерении Доминиканы наращивать импорт продуктов питания из России
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Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«Я думаю, мы могли бы закупать в России гораздо больше категорий товаров, поскольку в России много хороших продуктов», — указал Данненберг.
В качестве примера посол привёл российские сыры, которые не уступают по качеству европейским.
Он добавил, что сейчас республика также осуществляет импорт железа и продуктов металлургической промышленности из России.
Кроме того, Данненберг сообщил о желании республики наладить поставки в Россию рома, кофе, авокадо и сигар через третьи страны.