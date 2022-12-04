Посол сообщил о намерении Доминиканы наращивать импорт продуктов питания из России

Короткая ссылка
Посол Доминиканской Республики в Москве Ханс Данненберг сообщил, что страна намерена наращивать импорт товаров из России, включая продукты питания.
Посол сообщил о намерении Доминиканы наращивать импорт продуктов питания из России
  • Gettyimages.ru

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Я думаю, мы могли бы закупать в России гораздо больше категорий товаров, поскольку в России много хороших продуктов», — указал Данненберг.

В качестве примера посол привёл российские сыры, которые не уступают по качеству европейским.

Он добавил, что сейчас республика также осуществляет импорт железа и продуктов металлургической промышленности из России.

Кроме того, Данненберг сообщил о желании республики наладить поставки в Россию рома, кофе, авокадо и сигар через третьи страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить