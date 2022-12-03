Times: у Германии есть запасы оружия лишь на два дня активных военных действий

Запасов оружия на складах немецкой армии «хватит на два дня боёв», пишет обозреватель The Times Оливер Муди. По его словам, ситуация с вооружениями ухудшилась во всех странах Европы, однако в Германии проблема ощущается особенно остро в свете многолетней политики сокращения финансирования бундесвера.

Муди отметил, что теперь Берлину нужно потратить €20 млрд, чтобы восстановить арсенал, который будет соответствовать требованиям НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на материал.

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт ранее подтвердил, что бундесверу на фоне военных поставок на Украину и проблем с распределением бюджета не хватает боеприпасов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также признал наличие дефицита боеприпасов.

2 декабря министр финансов Германии Кристиан Линднер ответил отказом на запрос главы Министерства обороны Кристины Ламбрехт, запросившей срочную финансовую поддержку из-за острого дефицита вооружения в бундесвере.