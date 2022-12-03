Times: у Германии есть запасы оружия лишь на два дня активных военных действий
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Муди отметил, что теперь Берлину нужно потратить €20 млрд, чтобы восстановить арсенал, который будет соответствовать требованиям НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на материал.
Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт ранее подтвердил, что бундесверу на фоне военных поставок на Украину и проблем с распределением бюджета не хватает боеприпасов.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц также признал наличие дефицита боеприпасов.
2 декабря министр финансов Германии Кристиан Линднер ответил отказом на запрос главы Министерства обороны Кристины Ламбрехт, запросившей срочную финансовую поддержку из-за острого дефицита вооружения в бундесвере.