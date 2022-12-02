Минфин Германии отклонил запрос Минобороны на срочную финансовую поддержку

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер ответил отказом на запрос главы Министерства обороны Кристины Ламбрехт, запросившей срочную финансовую поддержку из-за острого дефицита вооружения в бундесвере. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на письмо государственного секретаря Минфина страны Штеффена Зэбиша.
Минфин Германии отклонил запрос Минобороны на срочную финансовую поддержку
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Как говорится в материале, согласно тексту письма, медлительность в вопросе обеспечения доступности вооружения «вызвана не недостатком бюджетных средств, а сложными, в том числе непрозрачными и непоследовательными» процессами планирования и связанным с «бюрократией» оформлением заказов.

Также отмечается, что Ламбрехт не заявляла о необходимости закупки дополнительных боеприпасов во время дебатов по бюджету в прошлом месяце.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц признал наличие дефицита боеприпасов в Германии.

30 ноября глава Счётной палаты страны Кай Шеллер в ходе интервью медиагруппе RND обвинил правительство страны в сокрытии проблем государственного бюджета.

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