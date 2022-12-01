Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал наличие дефицита боеприпасов в Германии.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«В последние несколько десятилетий мы взяли неверный курс, когда речь идёт об обеспечении бундесвера боеприпасами», — цитирует Шольца ТАСС.

По его словам, в Берлине «сейчас очень чётко осознают», насколько важно иметь возможность постоянного пополнения военных запасов.

Также он заявил, что министр обороны страны Кристина Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела».

Ранее депутат бундестага от ХДС полковник в отставке Родерих Кизеветтер заявил, что Шольц не решился передать Украине танки, опасаясь реакции России.