Шольц признал наличие дефицита боеприпасов в Германии 

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал наличие дефицита боеприпасов в Германии.
Шольц признал наличие дефицита боеприпасов в Германии 
  • AFP
  • © Tobias SCHWARZ

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. 

«В последние несколько десятилетий мы взяли неверный курс, когда речь идёт об обеспечении бундесвера боеприпасами», — цитирует Шольца ТАСС.

По его словам, в Берлине «сейчас очень чётко осознают», насколько важно иметь возможность постоянного пополнения военных запасов. 

Также он заявил, что министр обороны страны Кристина Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела».

Ранее депутат бундестага от ХДС полковник в отставке Родерих Кизеветтер заявил, что Шольц не решился передать Украине танки, опасаясь реакции России.

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