Счётная палата ФРГ обвинила кабмин страны в сокрытии проблем бюджета

Глава Счётной палаты страны Кай Шеллер в ходе интервью медиагруппе RND обвинил правительство страны в сокрытии проблем государственного бюджета.

«Множество подбюджетов и всё более творческая бухгалтерия приводят к нетранспарентности», — сказал он.

По словам Шеллера, несмотря на заявления министра финансов Кристиана Линднера, внесённый в Конституцию Германии запрет залезать в новые долги будет нарушен уже в текущем году, цитирует его РИА Новости.

Он объяснил, что за 70 лет существования ФРГ правительство накопило гору долгов в размере €1,3 трлн.

«Всего за три года — с 2020 по 2022 год — гора вырастет на невероятные €800 млрд и превысит €2 трлн», — сказал Шеллер.

Также он заявил, что, согласно анализу палаты, на следующий год запланирован госдолг в размере почти €107 млрд, что более чем в два раза превышает официально заявленный в €46 млрд.

По его словам, правительство страны «скрывает ситуацию».

Ранее сообщалось, что власти ФРГ намерены потратить €20 млрд на покрытие дефицита боеприпасов.