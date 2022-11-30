Счётная палата ФРГ обвинила кабмин страны в сокрытии проблем бюджета

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Глава Счётной палаты страны Кай Шеллер в ходе интервью медиагруппе RND обвинил правительство страны в сокрытии проблем государственного бюджета.
Счётная палата ФРГ обвинила кабмин страны в сокрытии проблем бюджета
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«Множество подбюджетов и всё более творческая бухгалтерия приводят к нетранспарентности», — сказал он.

По словам Шеллера, несмотря на заявления министра финансов Кристиана Линднера, внесённый в Конституцию Германии запрет залезать в новые долги будет нарушен уже в текущем году, цитирует его РИА Новости.

Он объяснил, что за 70 лет существования ФРГ правительство накопило гору долгов в размере €1,3 трлн. 

«Всего за три года — с 2020 по 2022 год — гора вырастет на невероятные €800 млрд и превысит €2 трлн», — сказал Шеллер.

Также он заявил, что, согласно анализу палаты, на следующий год запланирован госдолг в размере почти €107 млрд, что более чем в два раза превышает официально заявленный в €46 млрд.

По его словам, правительство страны «скрывает ситуацию».

Ранее сообщалось, что власти ФРГ намерены потратить €20 млрд на покрытие дефицита боеприпасов.

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