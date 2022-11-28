Власти ФРГ намерены потратить €20 млрд на покрытие дефицита боеприпасов

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что бундесверу на фоне военных поставок на Украину и проблем с распределением бюджета не хватает боеприпасов.

Как пишет РИА Новости, он рассказал, что данный вопрос будет поднят канцлером ФРГ Олафом Шольцем на совещании с министерствами и советниками.

«Конечно же, по существу будет обсуждаться вопрос боеприпасов, который нас занимает. Речь в перспективе о том, что федеральное правительство и бундестаг хотят потратить 20 миллиардов евро бюджета, чтобы пополнить запасы», — добавил он.

Ранее уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль сообщила, что Германии нужно купить боеприпасы на €20 млрд, чтобы полностью обеспечить свои вооружённые силы.