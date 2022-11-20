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В Бундестаге заявили, что армии ФРГ нужно купить боеприпасы на €20 млрд

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Германии нужно купить боеприпасы на €20 млрд, чтобы полностью обеспечить свои вооружённые силы. Об этом сообщила в интервью Bild уполномоченная Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам обороны Ева Хёгль.
В Бундестаге заявили, что армии ФРГ нужно купить боеприпасы на €20 млрд
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«Бундесверу не хватает боеприпасов на сумму €20 млрд», — цитирует чиновницу ТАСС.

Она добавила, что в стране мало складов для амуниции.

Хёгль не привела подробной статистики, однако заявила, что военнослужащие не всегда обеспечены необходимой одеждой.

В настоящее время в ВС Германии 20 тыс. вакантных должностей, отметила она.

Председатель Ассоциации бундесвера полковник Андре Вюстнер ранее сообщил, что оружие из Германии на Украину передаётся из армейских запасов без возможности восполнения, бундесвер оказался в состоянии «свободного падения».

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