В Бундестаге заявили, что армии ФРГ нужно купить боеприпасы на €20 млрд

Германии нужно купить боеприпасы на €20 млрд, чтобы полностью обеспечить свои вооружённые силы. Об этом сообщила в интервью Bild уполномоченная Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам обороны Ева Хёгль.

«Бундесверу не хватает боеприпасов на сумму €20 млрд», — цитирует чиновницу ТАСС.

Она добавила, что в стране мало складов для амуниции.

Хёгль не привела подробной статистики, однако заявила, что военнослужащие не всегда обеспечены необходимой одеждой.

В настоящее время в ВС Германии 20 тыс. вакантных должностей, отметила она.

Председатель Ассоциации бундесвера полковник Андре Вюстнер ранее сообщил, что оружие из Германии на Украину передаётся из армейских запасов без возможности восполнения, бундесвер оказался в состоянии «свободного падения».