В Бундестаге заявили, что армии ФРГ нужно купить боеприпасы на €20 млрд
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«Бундесверу не хватает боеприпасов на сумму €20 млрд», — цитирует чиновницу ТАСС.
Она добавила, что в стране мало складов для амуниции.
Хёгль не привела подробной статистики, однако заявила, что военнослужащие не всегда обеспечены необходимой одеждой.
В настоящее время в ВС Германии 20 тыс. вакантных должностей, отметила она.
Председатель Ассоциации бундесвера полковник Андре Вюстнер ранее сообщил, что оружие из Германии на Украину передаётся из армейских запасов без возможности восполнения, бундесвер оказался в состоянии «свободного падения».