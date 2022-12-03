Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что потолок цен на нефть из России навредит экономике ЕС
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Об этом, как указывает ТАСС, он написал в своих соцсетях.
«Но Брюсселю пора понять, что подобные меры больше всего вредят европейской экономике», — подчеркнул Сийярто.
Ранее стало известно, что страны G7, Евросоюза и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.
Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.
Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен отметил, что данным решением ЕС и G7 «выстрелили себе в ногу».