Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что потолок цен на нефть из России навредит экономике ЕС

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил уверенность, что установление предельной цены на поставляемую морем российскую нефть навредит в первую очередь европейской экономике.
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что потолок цен на нефть из России навредит экономике ЕС
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  • © Bloomberg Creative

Об этом, как указывает ТАСС, он написал в своих соцсетях.

«Но Брюсселю пора понять, что подобные меры больше всего вредят европейской экономике», — подчеркнул Сийярто.

Ранее стало известно, что страны G7, Евросоюза и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.

Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен отметил, что данным решением ЕС и G7 «выстрелили себе в ногу».

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