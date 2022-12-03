Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что потолок цен на нефть из России навредит экономике ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил уверенность, что установление предельной цены на поставляемую морем российскую нефть навредит в первую очередь европейской экономике.

Об этом, как указывает ТАСС, он написал в своих соцсетях.

«Но Брюсселю пора понять, что подобные меры больше всего вредят европейской экономике», — подчеркнул Сийярто.

Ранее стало известно, что страны G7, Евросоюза и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.

Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен отметил, что данным решением ЕС и G7 «выстрелили себе в ногу».