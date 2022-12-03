Британский политик Куртен: в России смеются над решением ЕС ввести потолок цен на нефть

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Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен, комментируя решение Европейского союза, G7 и Австралии установить предельную цену на российскую нефть, заявил, что в России смеются над таким решением.
Британский политик Куртен: в России смеются над решением ЕС ввести потолок цен на нефть
  • Gettyimages.ru
  • © Leon Neal

«Россия смеётся над предельными ценами G7 и ЕС на нефть в $60 за баррель», — написал он в Twitter.

Куртен добавил, что Москва продаст свою нефть Китаю и Индии по рыночной цене, в то время как западные страны «выстрелят себе в ногу».

Ранее стало известно, что страны G7, Евросоюза и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.

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