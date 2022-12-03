ЕС планирует провести первый пересмотр предельной цены на нефть России в январе 2023 года
- AP
«Мы впервые приступим к пересмотру в середине января», — цитирует его РИА Новости.
По словам источника, пересмотр потолка цен на российскую нефть возможен каждые два месяца.
Данная процедура будет проходить одновременно внутри ЕС и в рамках переговоров со странами G7, добавил он.
Ранее стало известно, что страны G7, Евросоюза и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.
Как отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лимит цен будет регулируемым.
Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолок цены на энергоресурсы странам.