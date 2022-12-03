ЕС планирует провести первый пересмотр предельной цены на нефть России в январе 2023 года

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Европейский союз намерен провести первый пересмотр установленной предельной цены на российскую нефть, поставляемую морским путём, в середине января 2023 года. Об этом сообщил высокопоставленный европейский источник.
ЕС планирует провести первый пересмотр предельной цены на нефть России в январе 2023 года
  • AP

«Мы впервые приступим к пересмотру в середине января», — цитирует его РИА Новости.

По словам источника, пересмотр потолка цен на российскую нефть возможен каждые два месяца.

Данная процедура будет проходить одновременно внутри ЕС и в рамках переговоров со странами G7, добавил он.

Ранее стало известно, что страны G7, Евросоюза и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

Как отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лимит цен будет регулируемым.

Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолок цены на энергоресурсы странам.

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