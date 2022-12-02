Вучич заявил ЕС, что не допустит обхождения антироссийских санкций через Сербию

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны не допустят, чтобы через её территорию обходили антироссийские санкции Евросоюза.

Как информирует РИА Новости, делегации руководства Сербии и ЕС подписали ряд соглашений о целевой финансовой помощи в рамках пакета Евросоюза по предоставлению средств из предвступительных фондов по программе IPA III в сфере здравоохранения и миграции.

На мероприятии присутствовал комиссар по расширению Евросоюза и политике соседства Оливер Вархели.

«Я его (Вархели. — RT) оповестил, что весьма важно, что через территорию Сербии никто не может ничего проводить в обход санкций, потому что мы не занимаемся криминалом, не зарабатываем на чьих-либо трудностях во время войны», — заявил сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что у Сербии «достаточно сильная экономика», чтобы беспокоиться о себе, а благодаря поддержке ЕС у страны «нет больших проблем».

Он также напомнил о выделяемых ЕС €165 млн бюджетной помощи для Сербии.

В конце октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала Сербии как стране — кандидату на членство в ЕС привести свою внешнюю политику в соответствие с внешней политикой сообщества.

Вучич заявил, что считает правильным решение не вводить антироссийские санкции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила призыв Европарламента к Сербии ввести санкции против России.