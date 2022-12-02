Вучич заявил ЕС, что не допустит обхождения антироссийских санкций через Сербию
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Как информирует РИА Новости, делегации руководства Сербии и ЕС подписали ряд соглашений о целевой финансовой помощи в рамках пакета Евросоюза по предоставлению средств из предвступительных фондов по программе IPA III в сфере здравоохранения и миграции.
На мероприятии присутствовал комиссар по расширению Евросоюза и политике соседства Оливер Вархели.
«Я его (Вархели. — RT) оповестил, что весьма важно, что через территорию Сербии никто не может ничего проводить в обход санкций, потому что мы не занимаемся криминалом, не зарабатываем на чьих-либо трудностях во время войны», — заявил сербский лидер.
Вучич подчеркнул, что у Сербии «достаточно сильная экономика», чтобы беспокоиться о себе, а благодаря поддержке ЕС у страны «нет больших проблем».
Он также напомнил о выделяемых ЕС €165 млн бюджетной помощи для Сербии.
В конце октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала Сербии как стране — кандидату на членство в ЕС привести свою внешнюю политику в соответствие с внешней политикой сообщества.
Вучич заявил, что считает правильным решение не вводить антироссийские санкции.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила призыв Европарламента к Сербии ввести санкции против России.