Вучич заявил ЕС, что не допустит обхождения антироссийских санкций через Сербию

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны не допустят, чтобы через её территорию обходили антироссийские санкции Евросоюза.
Вучич заявил ЕС, что не допустит обхождения антироссийских санкций через Сербию
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Как информирует РИА Новости, делегации руководства Сербии и ЕС подписали ряд соглашений о целевой финансовой помощи в рамках пакета Евросоюза по предоставлению средств из предвступительных фондов по программе IPA III в сфере здравоохранения и миграции.

На мероприятии присутствовал комиссар по расширению Евросоюза и политике соседства Оливер Вархели.

«Я его (Вархели. — RT) оповестил, что весьма важно, что через территорию Сербии никто не может ничего проводить в обход санкций, потому что мы не занимаемся криминалом, не зарабатываем на чьих-либо трудностях во время войны», — заявил сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что у Сербии «достаточно сильная экономика», чтобы беспокоиться о себе, а благодаря поддержке ЕС у страны «нет больших проблем».

Он также напомнил о выделяемых ЕС €165 млн бюджетной помощи для Сербии.

В конце октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала Сербии как стране — кандидату на членство в ЕС привести свою внешнюю политику в соответствие с внешней политикой сообщества.

Вучич заявил, что считает правильным решение не вводить антироссийские санкции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила призыв Европарламента к Сербии ввести санкции против России.

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