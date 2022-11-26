Захарова заявила, что в ЕС от Европы осталась только географическая привязка к континенту

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о том, что Европарламент советуют Сербии признать независимость самопровозглашённой республики Косово и ввести антироссийские санкции с целью вступления в Европейский союз, заявила, что в ЕС от Европы осталась только географическая привязка к континенту.

«Что в ЕС осталось от Европы? Только географическая привязка к континенту. Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России», — написала Захарова в Telegram.

По её словам, ЕС в данный момент столкнулся с уничтожением европейской традции.

В частности, отметила Захарова, в ЕС уничтожены христинаские ценности и идеалы гуманизма.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России, пока сможет выдерживать давление.

Он подчеркнул, что Белград рассчитывает выдержать давление извне.