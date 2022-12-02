Лаврентьев сообщил, что Москва допускает встречу Асада и Эрдогана в России

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Спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что Москва проводит работу с целью организации встречи президентов Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана в России.
Лаврентьев сообщил, что Москва допускает встречу Асада и Эрдогана в России
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Он отметил, что российская сторона всегда приветствует возможность встречи лидеров стран на своей территории.

«Турция должна рассмотреть это (встречу — RT). Мы считаем, что подобная встреча будет в целом позитивной и полезной, и мы работаем в этом направлении», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее курдский альянс «Силы демократической Сирии» обратился к Москве с просьбой помочь достигнуть договорённости с властями Дамаска с целью защиты подконтрольных ему территорий.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что уровень отношений России и Турции позволяет урегулировать разногласия по Сирии путём переговоров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не исключает нормализации отношений с Сирией в ближайшее время.

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