Лаврентьев сообщил, что Москва допускает встречу Асада и Эрдогана в России
- Gettyimages.ru
Он отметил, что российская сторона всегда приветствует возможность встречи лидеров стран на своей территории.
«Турция должна рассмотреть это (встречу — RT). Мы считаем, что подобная встреча будет в целом позитивной и полезной, и мы работаем в этом направлении», — передаёт его слова РИА Новости.
Ранее курдский альянс «Силы демократической Сирии» обратился к Москве с просьбой помочь достигнуть договорённости с властями Дамаска с целью защиты подконтрольных ему территорий.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что уровень отношений России и Турции позволяет урегулировать разногласия по Сирии путём переговоров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не исключает нормализации отношений с Сирией в ближайшее время.