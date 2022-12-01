Лавров: Россия наносит удары по инфраструктуре Украины, которая помогает убивать русских

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские войска наносят удары по инфраструктуре Украины, которая помогает убивать русских.

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил во время брифинга. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что российские войска выводят из строя украинские объекты энергетики, которые помогают Западу накачивать Украину летальным оружием для убийства русских.

Также Лавров предупредил об огромном риске перерастания в ядерную войну любого конфликта между государствами, обладающими ядерным оружием.

Ранее министр заявил, что Москву тревожит стремительная эволюция НАТО, в том числе в контексте развязанной Западом войны против России на Украине и глобальной безопасности.