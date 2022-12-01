Прокуратура Нидерландов не будет запрашивать у России экстрадицию осуждённых по делу МН17

Прокуратура Нидерландов не планирует запрашивать у России экстрадицию осуждённых фигурантов дела о крушении самолёта рейса MH17 в 2014 году.

«Российская Федерация не выдаёт своих граждан. Поэтому экстрадиция преступников запрашиваться не будет», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что не будут подавать апелляцию на решение Окружного суда Гааги.

17 ноября суд в Гааге приговорил россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу о крушении самолёта рейса MH17 в 2014 году, в результате чего погибли 298 пассажиров.

При этом в ноябре 2021 года посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении самолёта очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Вооружённых сил России Николай Паршин в сентябре 2018 года сообщил, что ракета, сбившая самолёт, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии, отправлена в воинскую часть в Украинской ССР и на территорию России не возвращалась.