Американская НКО обучит чиновников в Польше взаимодействовать с украинскими беженцами

Американский Национальный демократический институт (NDI)* планирует разработать указания и оказать поддержку в сфере коммуникации муниципальным властям в Польше. В частности, чиновников обучат взаимодействовать с украинскими беженцами. Для реализации проекта NDI нуждается в услугах специалистов, с подробностями ознакомился RT.

Как следует из заявки, NDI планирует воспользоваться услугами агентства, которое окажет поддержку местным властям в семи польских городах — Белостоке, Катовице, Кракове, Лодзи, Люблине, Жешуве и Вроцлаве.

«Предоставлять руководящие указания и оказывать поддержку в области коммуникации муниципальным служащим в семи польских городах для повышения эффективности их взаимодействия с общинами перемещённых украинцев и с польскими гражданами по вопросу политических решений, связанных с находящимися в Польше украинцами», — говорится в описании проекта.

Исполнителям предстоит среди прочего собрать данные о том, как общественность относится к перераспределению ресурсов, сокращению или перенаправлению государственных служб и политическим приоритетам. На их основе будут разработаны коммуникационные инструменты и материалы.

Проект предполагает сотрудничество со СМИ, размещение рекламы в соцсетях и интернете. Его бюджет составит $100 тыс.

Как пояснили в американском институте, мероприятия нацелены на то, чтобы лучше понять ситуацию в польских городах, которые принимают беженцев с Украины, и предоставить им необходимые коммуникационные средства.

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена Общественной палаты России Никиты Данюка, проект NDI может быть связан с намерениями Польши расширить свою территорию за счёт украинских земель.

«Подобного рода стратегия нужна для создания общего информационного пространства. Для того, чтобы Польша фактически поглотила Украину и процесс был безболезненным на административном и культурном уровне. История, на мой взгляд, направлена на долгосрочную перспективу, когда какая-то часть территории отойдёт Польше. Госструктуры уже сейчас должны знать, как обращаться с украинцами, как наиболее эффективно с ними коммуницировать», — рассказал он в беседе с RT.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Варшава прорабатывает различные варианты разделения Украины.

В ноябре премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна готовится к новой волне беженцев с Украины, однако будет стремиться минимизировать расходы бюджета на помощь им.

* Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs, NDI) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 10.03.2016.