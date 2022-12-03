Американская НКО обучит чиновников в Польше взаимодействовать с украинскими беженцами
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Как следует из заявки, NDI планирует воспользоваться услугами агентства, которое окажет поддержку местным властям в семи польских городах — Белостоке, Катовице, Кракове, Лодзи, Люблине, Жешуве и Вроцлаве.
«Предоставлять руководящие указания и оказывать поддержку в области коммуникации муниципальным служащим в семи польских городах для повышения эффективности их взаимодействия с общинами перемещённых украинцев и с польскими гражданами по вопросу политических решений, связанных с находящимися в Польше украинцами», — говорится в описании проекта.
Исполнителям предстоит среди прочего собрать данные о том, как общественность относится к перераспределению ресурсов, сокращению или перенаправлению государственных служб и политическим приоритетам. На их основе будут разработаны коммуникационные инструменты и материалы.
Проект предполагает сотрудничество со СМИ, размещение рекламы в соцсетях и интернете. Его бюджет составит $100 тыс.
Как пояснили в американском институте, мероприятия нацелены на то, чтобы лучше понять ситуацию в польских городах, которые принимают беженцев с Украины, и предоставить им необходимые коммуникационные средства.
По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена Общественной палаты России Никиты Данюка, проект NDI может быть связан с намерениями Польши расширить свою территорию за счёт украинских земель.
«Подобного рода стратегия нужна для создания общего информационного пространства. Для того, чтобы Польша фактически поглотила Украину и процесс был безболезненным на административном и культурном уровне. История, на мой взгляд, направлена на долгосрочную перспективу, когда какая-то часть территории отойдёт Польше. Госструктуры уже сейчас должны знать, как обращаться с украинцами, как наиболее эффективно с ними коммуницировать», — рассказал он в беседе с RT.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Варшава прорабатывает различные варианты разделения Украины.
В ноябре премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна готовится к новой волне беженцев с Украины, однако будет стремиться минимизировать расходы бюджета на помощь им.
* Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs, NDI) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 10.03.2016.