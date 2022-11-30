Wirtualna Polska: в Польше отмечен рост числа случаев заболеваемости ВИЧ, в том числе за счёт беженцев с Украины

В Польше зафиксирован рост показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией, в том числе за счёт прибытия в страну украинских беженцев.

Об этом заявила обозреватель Wirtualna Polska Катажина Прус.

«К концу октября выявили 1910 новых случаев ВИЧ-инфекции. Такой тревожной статистики в Польше ещё не было», — говорится в статье.

С конца июля в стране было зафиксировано около 1 тыс. случаев заболевания.

По словам специалиста по инфекционным заболеваниям Ионны Зайковской, одним из факторов стал наплыв украинских беженцев.

Уточняется, что многие украинские граждане приезжают в Польшу для продолжения лечения.

При этом, по словам Зайковской, увеличение показателей не означает, что растёт число ВИЧ-инфицированных, так как на время пандемии COVID-19 широкое тестирование на заболевание было приостановлено.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил мнение, что Евросоюз ожидает новая волна украинских беженцев ближайшей зимой.

Также глава Бюро международной политики администрации польского президента Якуб Кумох заявил, что новый поток беженцев с Украины ожидается в Польше зимой.