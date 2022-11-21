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Еврокомиссар Бретон: ЕС следует ожидать новой волны украинских беженцев этой зимой

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил мнение, что Евросоюз ожидает новая волна украинских беженцев ближайшей зимой.
Еврокомиссар Бретон: ЕС следует ожидать новой волны украинских беженцев этой зимой
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Если зимой всё продолжится, как сейчас, то нам следует ожидать новых мигрантов», — сказал Бретон в эфире телеканала BFM. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, Евросоюз является основным направлением, куда будут стремиться беженцы с Украины.

Ранее глава австрийского правительства Карл Нехаммер заявил, что система Европейского союза, направленная на предоставление убежища мигрантам, «потерпела неудачу».

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