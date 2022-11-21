Еврокомиссар Бретон: ЕС следует ожидать новой волны украинских беженцев этой зимой
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«Если зимой всё продолжится, как сейчас, то нам следует ожидать новых мигрантов», — сказал Бретон в эфире телеканала BFM. Его слова приводит ТАСС.
По его мнению, Евросоюз является основным направлением, куда будут стремиться беженцы с Украины.
Ранее глава австрийского правительства Карл Нехаммер заявил, что система Европейского союза, направленная на предоставление убежища мигрантам, «потерпела неудачу».