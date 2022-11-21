Еврокомиссар Бретон: ЕС следует ожидать новой волны украинских беженцев этой зимой

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил мнение, что Евросоюз ожидает новая волна украинских беженцев ближайшей зимой.

«Если зимой всё продолжится, как сейчас, то нам следует ожидать новых мигрантов», — сказал Бретон в эфире телеканала BFM. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, Евросоюз является основным направлением, куда будут стремиться беженцы с Украины.

Ранее глава австрийского правительства Карл Нехаммер заявил, что система Европейского союза, направленная на предоставление убежища мигрантам, «потерпела неудачу».