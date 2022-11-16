Канцлер Австрии заявил о провальности системы ЕС по предоставлению убежища мигрантам

Глава австрийского правительства Карл Нехаммер заявил, что система Европейского союза, направленная на предоставление убежища мигрантам, «потерпела неудачу».

Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках второго трёхстороннего саммита Венгрии, Сербии и Австрии в Белграде.

«Система Евросоюза по предоставлению убежища мигрантам потерпела неудачу... Существующая система по предоставлению убежища мигрантам не функционирует», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна пригрозила Италии последствиями за отказ принимать мигрантов.

4 ноября издание The New York Times написало, что неравенство в правах между беженцами с Украины и из других стран вызвало недовольство и конфликт в Европе.