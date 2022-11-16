Канцлер Австрии заявил о провальности системы ЕС по предоставлению убежища мигрантам
- AP
Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках второго трёхстороннего саммита Венгрии, Сербии и Австрии в Белграде.
«Система Евросоюза по предоставлению убежища мигрантам потерпела неудачу... Существующая система по предоставлению убежища мигрантам не функционирует», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна пригрозила Италии последствиями за отказ принимать мигрантов.
4 ноября издание The New York Times написало, что неравенство в правах между беженцами с Украины и из других стран вызвало недовольство и конфликт в Европе.