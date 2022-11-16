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Канцлер Австрии заявил о провальности системы ЕС по предоставлению убежища мигрантам

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Глава австрийского правительства Карл Нехаммер заявил, что система Европейского союза, направленная на предоставление убежища мигрантам, «потерпела неудачу».
Канцлер Австрии заявил о провальности системы ЕС по предоставлению убежища мигрантам
  • AP

Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках второго трёхстороннего саммита Венгрии, Сербии и Австрии в Белграде.

«Система Евросоюза по предоставлению убежища мигрантам потерпела неудачу... Существующая система по предоставлению убежища мигрантам не функционирует», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна пригрозила Италии последствиями за отказ принимать мигрантов.

4 ноября издание The New York Times написало, что неравенство в правах между беженцами с Украины и из других стран вызвало недовольство и конфликт в Европе.

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