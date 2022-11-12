Глава МИД Франции Колонна пригрозила Италии последствиями за отказ принимать мигрантов
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«Будут последствия, если Италия будет упорствовать в этом отношении. Со своей стороны мы приостановили механизм переселения мигрантов из Италии и усилили контроль на границах между Францией и Италией. Нужно напомнить Риму о его обязанности проявлять человечность», — сказала французский министр в интервью Le Parisien.
Как ранее писала газета Politico, премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила французского лидера Эммануэля Макрона в предательстве в связи с ситуацией вокруг мигрантов.
Как уточняло издание, Франция заморозила план по приёму 3,5 тыс. мигрантов из Италии после отказа Рима предоставить разрешение пришвартоваться судну неправительственной организации Ocean Viking.