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Politico: премьер Италии Мелони обвинила Макрона в «предательстве» из-за мигрантов

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила французского лидера Эммануэля Макрона в предательстве в связи с ситуацией вокруг мигрантов. Об этом пишет газета Politico.
Politico: премьер Италии Мелони обвинила Макрона в «предательстве» из-за мигрантов
  • Gettyimages.ru

По данным издания, Франция заморозила план по приёму 3,5 тыс. мигрантов из Италии в рамках европейского соглашения по распределению, а также призвала другие государства принять аналогичное решение.

Отмечается, что такое решение Парижа связано с отказом Рима предоставить разрешение пришвартоваться судну неправительственной организации Ocean Viking.

В статье сказано, что Мелони была поражена «агрессивной и неоправданной» политикой правительства Франции.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что предпринимаемые Соединёнными Штатами и их союзниками действия стали причиной многомиллионного потока беженцев по всему миру, в том числе с Украины.

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