Патрушев заявил, что действия США спровоцировали поток беженцев по всему миру

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что предпринимаемые Соединёнными Штатами и их союзниками действия стали причиной многомиллионного потока беженцев по всему миру, в том числе с Украины.

«Деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств спровоцировали многомиллионный поток беженцев», — цитирует ТАСС Патрушева.

В качестве примера он привёл беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии и с Украины.

По его словам, за прошедший год Европа приняла 28 млн беженцев, которые покинули страны Африки, Ближнего Востока и Азии в связи с ростом террористической опасности.

Он также отметил, что изменения в концепцию миграционной политики страны внесут до конца года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости в новых реалиях скорректировать действующую концепцию миграционной политики.