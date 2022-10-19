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Патрушев заявил, что действия США спровоцировали поток беженцев по всему миру

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что предпринимаемые Соединёнными Штатами и их союзниками действия стали причиной многомиллионного потока беженцев по всему миру, в том числе с Украины.
Патрушев заявил, что действия США спровоцировали поток беженцев по всему миру
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств спровоцировали многомиллионный поток беженцев», — цитирует ТАСС Патрушева.

В качестве примера он привёл беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии и с Украины.

По его словам, за прошедший год Европа приняла 28 млн беженцев, которые покинули страны Африки, Ближнего Востока и Азии в связи с ростом террористической опасности.

Он также отметил, что изменения в концепцию миграционной политики страны внесут до конца года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости в новых реалиях скорректировать действующую концепцию миграционной политики.

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