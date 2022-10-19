Путин заявил о необходимости скорректировать действующую концепцию миграционной политики

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости в новых реалиях скорректировать действующую концепцию миграционной политики.

«Ситуация в мире динамично меняется. Возникают новые глобальные и региональные факторы, влияющие на миграционную сферу, и нам нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения. Совершенствовать нашу работу, исходя из тщательного анализа новых реалий. Так, очевидно, что необходимо скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики», — заявил он.

По его словам, миграционная политика России должна учитывать «весь комплекс как существующих, так и потенциальных вызовов».

Ранее сообщалось, что зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступит на заседании совета 19 октября с докладом. На нём планируется рассмотреть вопросы нейтрализации угроз нацбезопасности в миграционной сфере.