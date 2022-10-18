Дмитрий Медведев выступит на заседании Совбеза по вопросам угроз в миграционной сфере
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Как уточняется, президент Владимир Путин проведёт заседание СБ в режиме видеоконференции.
«Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.
В конце августа Владимир Путин поддержал идею создания в России адаптационных центров для мигрантов.