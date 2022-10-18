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Дмитрий Медведев выступит на заседании Совбеза по вопросам угроз в миграционной сфере

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступит на заседании совета 19 октября с докладом. На нём планируется рассмотреть вопросы нейтрализации угроз нацбезопасности в миграционной сфере.
Дмитрий Медведев выступит на заседании Совбеза по вопросам угроз в миграционной сфере
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как уточняется, президент Владимир Путин проведёт заседание СБ в режиме видеоконференции.

«Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.

В конце августа Владимир Путин поддержал идею создания в России адаптационных центров для мигрантов.

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