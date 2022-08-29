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Путин поддержал идею создания в России адаптационных центров для мигрантов

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Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в России адаптационных центров для мигрантов. Об этом он заявил на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

Как сообщает ТАСС, Путин отметил, что мигранты должны знать российские традиции, обычаи и законы.

В ходе встречи Баринов рассказал о планах по созданию таких центров.

«Давайте. Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы», — отреагировал Путин.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что готовится законопроект об условиях пребывания иностранцев в России.

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