Путин поддержал идею создания в России адаптационных центров для мигрантов
Как сообщает ТАСС, Путин отметил, что мигранты должны знать российские традиции, обычаи и законы.
В ходе встречи Баринов рассказал о планах по созданию таких центров.
«Давайте. Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы», — отреагировал Путин.
Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что готовится законопроект об условиях пребывания иностранцев в России.