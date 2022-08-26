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Медведев рассказал о подготовке законопроекта об условиях пребывания иностранцев в России

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Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что готовится законопроект об условиях пребывания иностранцев в России.
Медведев рассказал о подготовке законопроекта об условиях пребывания иностранцев в России
  • РИА Новости

«Готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране», — приводит РИА Новости его слова на заседании комиссии Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Медведев уточнил, что миграционные вопросы будут обсуждаться на заседании большого Совета безопасности в сентябре.

В апреле заместитель председателя Совета безопасности России призвал тщательнее отслеживать приток мигрантов в страну.

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