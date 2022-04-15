Медведев призвал тщательнее отслеживать приток мигрантов в Россию

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал тщательнее отслеживать приток мигрантов в страну.

Об этом он заявил на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

«Новые меры должны более тщательно контролировать приток мигрантов в страну, чтобы проще было получить все необходимые сведения о каждом иностранце, который пересёк границу, собирается жить, работать в нашей стране», — цитирует его ТАСС.

Медведев подчеркнул, что современные цифровые технологии «должны помочь усовершенствовать эту работу, их надо использовать всемерно».

В феврале Медведев заявил, что в стране налажен теневой бизнес в сфере миграции.