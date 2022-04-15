Медведев призвал тщательнее отслеживать приток мигрантов в Россию

Короткая ссылка
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал тщательнее отслеживать приток мигрантов в страну.
Медведев призвал тщательнее отслеживать приток мигрантов в Россию
  • РИА Новости

Об этом он заявил на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

«Новые меры должны более тщательно контролировать приток мигрантов в страну, чтобы проще было получить все необходимые сведения о каждом иностранце, который пересёк границу, собирается жить, работать в нашей стране», — цитирует его ТАСС.

Медведев подчеркнул, что современные цифровые технологии «должны помочь усовершенствовать эту работу, их надо использовать всемерно».

В феврале Медведев заявил, что в стране налажен теневой бизнес в сфере миграции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить