Медведев призвал тщательнее отслеживать приток мигрантов в Россию
- РИА Новости
Об этом он заявил на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
«Новые меры должны более тщательно контролировать приток мигрантов в страну, чтобы проще было получить все необходимые сведения о каждом иностранце, который пересёк границу, собирается жить, работать в нашей стране», — цитирует его ТАСС.
Медведев подчеркнул, что современные цифровые технологии «должны помочь усовершенствовать эту работу, их надо использовать всемерно».
В феврале Медведев заявил, что в стране налажен теневой бизнес в сфере миграции.