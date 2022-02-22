Медведев высказался о теневом бизнесе в сфере миграции в России

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в стране налажен теневой бизнес в сфере миграции.

«Есть и другие серьёзные проблемы. Это касается обширного теневого рынка нелегальных миграционных услуг. Очевидно, что налажен целый бизнес, связанный с фиктивной постановкой мигрантов на учёт, регистрацией по месту проживания», — приводит РИА Новости слова Медведева на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

По его словам, за прошлый год почти полмиллиона иностранных граждан оформили поддельную регистрацию.

Он добавил, что это может быть только вершиной айсберга.

Ранее президент России Владимир Путин призвал принимать жёсткие меры к нарушающим закон мигрантам, а за экстремизм в срочном порядке высылать из страны нарушителей.