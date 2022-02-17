Путин призвал выработать жёсткие меры в отношении нарушающих закон мигрантов

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Президент России Владимир Путин призвал принимать жёсткие меры к нарушающим закон мигрантам, а за экстремизм в срочном порядке высылать из страны нарушителей.
Путин призвал выработать жёсткие меры в отношении нарушающих закон мигрантов
  • AP

«Однако нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции свой бизнес, — против этих людей должны быть выработаны самые жёсткие меры», — приводит ТАСС его слова.

Путин подчеркнул, что за любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, а также за незаконную трудовую деятельность необходимо в срочном порядке высылать нарушителей и запрещать им въезд на территорию России.

Ранее глава российского МВД Владимир Колокольцев отметил рост числа совершённых иностранцами преступлений.

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