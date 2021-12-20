Патенты для трудовых мигрантов в России будут содержать чипы с отпечатками их пальцев
Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.
«Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в России в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации. Настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области с 2022 года мигрантам запретят работать на общественном транспорте и в такси.