Патенты для трудовых мигрантов в России будут содержать чипы с отпечатками их пальцев

Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал указ, согласно которому трудовые мигранты будут получать в России патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение их лица и отпечатки пальцев рук.

Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

«Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в России в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации. Настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области с 2022 года мигрантам запретят работать на общественном транспорте и в такси.